Bolsonaro saiu derrotado até em sua cidade natal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Foi feia a coisa para o cabo eleitoral Jair Bolsonaro. O presidente não venceu nem mesmo em Glicério, sua cidade natal, no interior de São Paulo.

Para desgosto do presidente, por lá venceu o candidato Ildo Gaúcho, do PSDB, de João Doria, seu desafeto e provável adversário na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022.

Gaúcho levou 49,10% dos votos válidos, numa disputa apertada com Enéas, que teve 48,52%. Enéas é do PTB, partido de Roberto Jefferson, delator do mensalão apoiador de Bolsonaro.

Com 2,38%, Wanderley Marotta ficou na terceira colocação. Ele é do Republicanos, partido dos filhos e da ex-mulher de Bolsonaro.