Bolsonaro reaparece nas redes, mas não fala da vacina

Jair Bolsonaro reapareceu nas redes, depois do rápido distanciamento registrado no domingo.

Há pouco, o presidente postou sobre uma obra do Dnit no Rio Grande do Norte. “Liberado o tráfego de veículos na travessia superior do viaduto do Gancho do Igapó. Com a liberação parcial do viaduto, não será mais necessário utilizar desvios para os fluxos de veículos que circulam nos sentidos Ceará-Mirim/Centro de Natal e no sentido oposto”, escreveu Bolsonaro.

Nada, ainda, sobre a decisão da Anvisa de liberar as vacinas, o início da vacinação por São Paulo, no domingo, e a operação montada para antecipar a campanha de imunização nos estados, ainda nesta segunda.