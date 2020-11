Bolsonaro não cumpre promessa feita ao Amapá

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Naquelas lives eleitoreiras da semana passada, Jair Bolsonaro fez outras promessas. Ele não cumpriu a palavra de que a energia no Amapá estaria toda restabelecida, “100%”, nesta quarta-feira, ontem.

Chegou a falar em tempo recorde. Mas o prazo venceu e o problema só aumenta.

O presidente, antes da eleição, falou todo dia do problema, elogiou a ação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, das Forças Armadas, de seu ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) e da Aneel.

“Não fosse todos esses que citei aqui, o prazo para restabelecer aquilo seria de 60 dias. Semana que vem estará 100% funcionando”, disse o presidente, na live do dia 11 de novembro.