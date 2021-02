Bolsonaro nomeia amigo de ACM Neto ministro da Cidadania

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, para o cargo de ministro da Cidadania no lugar do gaúcho Onyx Lorenzoni.

Roma, amigo de ACM Neto o cacique do DEM que se associou ao governo Bolsonaro recentemente, vai tocar importantes projetos sociais do governo.

Apesar de ser amigo de ACM, o agora ministro passou os últimos dias em conversas políticas para mostrar que sua indicação ao governo se devia, na verdade, a uma articulação de Marcos Pereira e de seu partido, não de ACM ou de alguém do DEM.