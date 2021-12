Bolsonaro não pode mais reclamar do STF – Entenda o porquê

Jair Bolsonaro chegou ao Planalto malhando o STF por, segundo ele, sempre julgar para preservar a tranquilidade da elite política que mandava em Brasília. Já no Planalto, o presidente governou até setembro passado malhando o STF por supostamente perseguir seu governo e seus apoiadores.

Depois desta terça, porém, Bolsonaro não tem mais direito de reclamar do tribunal. O tão atacado Supremo garantiu o foro especial do seu filho Flávio no caso das rachadinhas e anulou relatórios do Coaf que revelavam a festa financeira nas contas do primeiro filho. O papel de perseguido pelo Supremo Bolsonaro não tem mais.