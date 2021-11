Bolsonaro mexe na cúpula da Abin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No dia em que a Abin, o serviço secreto brasileiro, autorizou mais uma leva de viagens de agentes em missão sigilosa ao exterior, Jair Bolsonaro trocou o diretor adjunto da agência.

Frank Márcio de Oliveira foi exonerado para dar lugar a Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho. Como Alexandre Ramagem, Coelho foi segurança de campanha de Bolsonaro em 2018.

De saída, Frank chegou a ser indicado por Augusto Heleno a Bolsonaro para assumir o comando do serviço secreto quando o presidente tentou pendurar Ramagem na Polícia Federal, durante a guerra com Sergio Moro no ano passado.