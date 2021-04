Bolsonaro já se arrependeu de ter apoiado Pacheco no Senado

Três meses depois, Jair Bolsonaro deixou claro a auxiliares no Planalto que já se arrependeu do apoio dado pelo governo a Rodrigo Pacheco na eleição do Senado.

Em conversas com aliados, o presidente culpa Davi Alcolumbre pelas dificuldades do governo na CPI da Covid-19. O ex-chefe do Parlamento, na visão presidencial, traiu o MDB de Eduardo Braga e Renan Calheiros ao escolher Pacheco para sucedê-lo no Senado “e deu no que deu”.

Se Davi tivesse mantido o combinado com o MDB, o Planalto não teria Calheiros e Braga como inimigos no front da CPI. “Nem CPI a gente teria”, diz um ministro.