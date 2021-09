Bolsonaro implode toda a articulação de Guedes no caso dos precatórios

Foram dias e dias de reuniões e conversas para tentar pavimentar, com a ajuda de Luiz Fux e do CNJ, uma saída para o bilionário problema dos precatórios no orçamento de 2022.

A coisa encaminhava-se para um acordo que permitiria ao governo protelar o pagamento de parte dos quase 90 bilhões de reais que terão de ser pagos no próximo ano, graças a uma falha da AGU, que perdeu prazos para recorrer em casos em discussão no STF.

Como Bolsonaro sepultou as relações do Planalto com o Supremo nesta terça — ao atacar Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, e ainda ameaçar a Corte –, tanto ministros da Corte quanto atores de fora do tribunal que atuavam por uma solução deram-se por vencidos.