‘Bolsonaro é um fascista’, disse Ciro ao declarar voto em Lula em 2017

Em 2017, ao dar uma entrevista sobre o que seria sua opção política nas eleições de 2018, o futuro ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse o seguinte a um programa da TV Meio Norte.

“O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão dizer que vai matar bandido”, disse Nogueira.

O vídeo da entrevista voltou a circular nas redes com força, diante da notícia de que o senador irá assumir o principal cargo no ministério de Bolsonaro. Em outro trecho, o apresentador então pergunta a opinião de Nogueira sobre Lula, o adversário direto de Bolsonaro em 2022.

“O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e para o Nordeste. Aí me perdoe. não me vejo numa eleição votando contra o Lula. Depois de tudo o que ele fez, de tudo que ele tirou de miséria desse povo, que realmente foi decisivo no combate à fome, os programas que ele fez, o maior programa habitacional do mundo, que foi o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família”, disse Nogueira. “Lula é o meu candidato a presidente”, seguiu o senador.