Bolsonaro debocha de ferimentos de Joice Hasselmann

Desafeto da deputada federal Joice Hasselmann, ex-líder do seu governo no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro deu risada na manhã desta quinta-feira, quando um apoiador comentou que “tem gente que cai, machuca o queixo, machuca olho, mas não sabe de onde veio a pancada”, em referência aos ferimentos sofridos pela parlamentar.

Depois de sorrir por cerca de 10 segundos, Bolsonaro comentou:

“Eu não quero falar nada desse caso aí não… Daqui a pouco eu vou ser responsabilizado”.

Joice acredita ter sido vítima de um atentado dentro do apartamento funcional em que mora, em Brasília. Ela não se lembra do ocorrido e diz ter acordado no chão do quarto já com os ferimentos, na manhã do último dia 18, um domingo. O caso está sendo investigado.

Também sorrindo, Bolsonaro disse aos fãs que estavam no cercadinho do Palácio da Alvorada, que queriam botar o caso Marielle na conta dele. E lembrou que foi acusado de um crime ambiental em 2012, no momento em que estaria votando em Brasília, quando era deputado federal.