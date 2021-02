Bolsonaro comemora vitória de Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira ainda fazia o discurso de agradecimento pelos 302 votos que o levou à presidência da Câmara quando Jair Bolsonaro o parabenizou publicamente.

A amizade entre os dois, selada desde meados de 2020, deu a Lira – expoente do Centrão tão criticado outrora pelo bolsonarismo — vitória folgada sob Baleia Rossi, o candidato de Rodrigo Maia.

Além de Bolsonaro, pai, o senador Flávio também partiu rapidamente para os parabéns ao novo presidente da Câmara, onde ficará por dois anos.

O clã Bolsonaro conta com a ajuda do amigo para passar as reformas que podem ajudar o país a sair da crise econômica agravada pela pandemia.

Escreveu Flávio: “Desejo uma gestão alicerçada no desenvolvimento do nosso Brasil, já que o presidente anterior travou todas as reformas”.