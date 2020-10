Bolsonaro cancela nomeação na Anvisa de suspeito de irregularidade

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 27 out 2020, 12h34 - Publicado em 27 out 2020, 12h05

O presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem ao Senado solicitando que seja retirada de tramitação a mensagem que ele encaminhou no dia 19 indicando Roberto Ferreira Dias para exercer o cargo de diretor da Anvisa na vaga decorrente do término do mandato de Alessandra Soares.

Roberto Ferreira Dias, no cargo de diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, assinou contrato de 133 milhões de reais que está sob suspeita de irregularidade.

O contrato com a empresa Life Technologies é para a compra de 10 milhões de kits de materiais utilizados em testes de coronavírus. Roberto foi nomeado pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.