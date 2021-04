Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos comemoram sucesso de e-books

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, ligadas ao setor de Cultura do governo de João Doria, registraram no primeiro trimestre desse ano quase 45.000 acessos à plataforma de difusão da leitura BSP Digital.

Lançada em 15 de dezembro de 2020, a plataforma online tem 46.443 sócios e um acervo de 1.000 livros de diversos gêneros que podem ser acessados gratuitamente.

Eis alguns títulos com boa saída no período: “O Alienista”, de Machado de Assis; “Filosofia explica as grandes questões da humanidade”, de Clóvis de Barros Filho; “O menino que não queria tomar banho”, de Simone Magno; “Conversas que tive comigo”, de Nelson Mandela; “Estação Carandiru”, de Dráuzio Varella; “Viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift.