Biblioteca Nacional negocia com Google digitalização de acervo raro

A Biblioteca Nacional e o Google deram início às tratativas para digitalizar um acervo com 50 mil livros raros da instituição bicentenária. A ideia é disponibilizar os títulos na plataforma Google Livros, que já tem, por exemplo, convênios parecidos com estatais pelo mundo, como a Biblioteca Britânica e a Biblioteca Pública de Nova York.

O martelo ainda não está batido. Há divergências entre as partes sobre a quantidade de obras do acordo. O que se sabe de antemão é que a Biblioteca Nacional só digitaliza obras que já se encontram em domínio público. Atualmente, a entidade tem em formato digital mais de 2 milhões de itens abertos para consulta do público, entre documentos históricos e livros.