Base de Castro briga por cargos no governo do Rio

A disputa por cargos para deputados segue a todo vapor no governo do Rio à medida que Cláudio Castro busca meios de manter sua governabilidade ao mesmo tempo em que tenta pôr de pé uma ampla aliança em busca da reeleição no ano que vem.

O problema é que a disputa está causando rachas na base já não muito sólida do governador. O deputado estadual Rodrigo Bacellar (SDD), aliado de Castro, estaria inclinado a recusar o convite para a secretaria de Cidades. Isso causaria um constrangimento difícil de contornar, avaliam interlocutores do deputado.

Bacellar queria mesmo era a secretaria de Governo, responsável pela articulação política, pasta que chegou a ser-lhe oferecida, mas que ficará com Márcio Pacheco (PSC), outro aliado muito próximo ao governador.

Os dois são da “tropa de Castro” e estão dispostos, inclusive, a ir para o PL, partido para o qual o governador está de mudança. A disputa pela mesma vaga tem gerado desgaste na relação do chefe do executivo com os parlamentares, que pedem uma definição até o final de semana para pôr termo ao bate-cabeça.

A mudança nas indicações teria sido acertada em uma conversa do governador com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), que, por sua vez, negou que tenha feito força para derrubar o nome de Bacellar na disputa.