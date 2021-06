Barroso defende reserva de cadeiras para candidatas mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, recebeu nesta terça-feira (22) a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), relatora da Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/2011, que trata da reforma eleitoral.

Durante a reunião, Barroso defendeu a manutenção da cota de gênero de 30% para candidaturas femininas, nas eleições para o Legislativo, e a criação adicional de reserva de pelo menos 20% das cadeiras para mulheres, a ser progressivamente elevado. Para ele, o ideal é que o Brasil atinja a paridade de gênero.

“As mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro, mas só há 15% delas no Congresso Nacional. É preciso mudar esse quadro. Não apenas por uma questão de justiça de gênero, mas também pelo fato de que as mulheres agregam valor específico à vida pública”, disse.

Barroso lembrou que na recente eleição para a Assembleia Constituinte no Chile, 50% das vagas foram reservadas para mulheres. No México, onde esteve recentemente como observador das eleições parlamentares, Barroso constatou que as chapas têm que ser paritárias: metade dos candidatos de cada sexo.