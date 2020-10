Áudio vaza em sessão da Câmara e cria saia justa entre aliados de Maia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

20 out 2020

A sessão virtual da Câmara na tarde desta terça gerou uma saia-justa entre dois deputados do Democratas, partido do presidente da Casa, Rodrigo Maia.

O vazamento de um comentário no áudio do deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), cortando a fala de outro parlamentar, atingiu seu colega de partido, Luís Miranda (DEM-DF), que presidia a sessão naquele momento.

Foi no início da tarde.

Miranda chamou para discursar o General Girão (PSL-RN), que ainda dava boa tarde aos seus pares e foi interrompido por Calil, que estava com o microfone aberto e fez um comentário nada agradável a Miranda.

“O cara que tá presidindo a mesa (Miranda) é aquele que saiu no Fantástico, que saiu na Record. Que deu cano..”, disse Calil, aí interrompido por Girão.

“Senhor presidente, gostaria de ter privacidade para poder falar. Gostaria que fosse retomado meu tempo. Tem algum colega aí..”

Miranda, na sequência, determinou que os microfones fossem fechados.

Calil se referia a matérias veiculadas nessas emissoras e que o acusavam de supostos golpes em seguidores na internet que compravam produtos que vendia, quando viveu nos Estados Unidos.

Luís Miranda sempre negou essas acusações.

Abaixo, o vídeo com o vazamento do áudio em que Calil ataca Miranda. Esse trecho começa aos 20 segundos da marcação do vídeo.