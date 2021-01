Até que a pandemia nos separe: divórcios aumentam no Rio

A pandemia da Covid-19 mexeu com a harmonia dos lares cariocas. Levantamento realizado pelo 15º Ofício de Notas mostra que os números de divórcios e de dissoluções de união estável aumentaram em 2020 em relação a 2019.

As duas unidades do cartório, no Centro e na Barra da Tijuca, registraram 412 divórcios em 2020, em contraposição aos 335 efetuados no ano anterior. Já o número de dissoluções que era de 114, passou para 224. Crescimento de 96%.

Em contrapartida, a quantidade de uniões estáveis se manteve praticamente igual, apresentando leve queda: em 2019 foram 1.267 e no ano passado, 1.244.

“O isolamento social tornou algumas relações insustentáveis e isso se reflete nos livros dos cartórios. Muitos casais não sobreviveram à convivência extrema”, afirma Fernanda Leitão, tabeliã do 15º Ofício.