Até aliados de Bolsonaro reprovaram confusão no BB

A decisão de Jair Bolsonaro de demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, abortada temporariamente por Roberto Campos Neto e Paulo Guedes, provocou descontentamento até entre integrantes da equipe presidencial no Planalto.

Um ministro da ala moderada do governo, que tenta afastar o presidente da agenda negativa de polêmicas, desabafou sobre a confusão no BB: “Quem não tem oposição acaba criando os próprios problemas”.

O presidente, como o Radar revelou na quarta, ficou insatisfeito com o plano apresentando por Brandão para reduzir o número de agências do BB e o quadro de servidores da instituição.