‘As pessoas têm que respeitar o Poder Executivo’, diz Lula

Na entrevista coletiva que concede neste momento, em Brasília, o ex-presidente Lula fez uma avaliação do estado das coisas na Praça dos Três Poderes e cobrou respeito ao Executivo. O petista comentou ainda que Jair Bolsonaro não governa este país, o que segundo ele é feito pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Lula também fez críticas à atuação de integrantes do Judiciário, que para o ex-presidente não podem “ficar falando de política todo dia” e “dando sentença pela televisão”.

“A sentença tem que ser dada em função dos autos do processo. Nós temos países em que um ministro da Suprema Corte ninguém sabe qual é o voto dele, ele vota e acabou. Aqui no Brasil, as pessoas fazem o voto publicamente como se estivessem numa assembleia, e isso não é saudável. Eu acho que todas as pessoas sérias da Suprema Corte sabem disso”, comentou.

O petista também alfinetou membros do Legislativo por ficarem “judicializando a política”. “O cidadão manda um projeto pra Câmara, ele perde e corre pro Poder Judiciário. Ele é o primeiro a desrespeitar a política que ele tanto acredita”, disse Lula.

“Então, se cada instituição cuidar do seu papel, esse país volta à normalidade e tudo vai ser bom como foi em outros momentos nesse país. E as pessoas têm que respeitar o Poder Executivo”, acrescentou.

“Eu não sei se vocês estão acompanhando com atenção o que tá acontecendo no Congresso Nacional. Vocês já perceberam que o Bolsonaro não governa esse país? Vocês já perceberam que quem tá governando o país é, de um lado, o presidente da Câmara, e do outro lado o presidente do Senado? Que as emendas impositivas e as emendas do tal do Orçamento Secreto, do relator, é que estão fazendo com que os prefeitos não conversem mais com governadores, os prefeitos vão direto nos deputados e nos senadores?”, questionou o petista.

Ele continuou apontando a gravidade da situação do país onde o presidente “não tem nenhuma força sobre o Orçamento”.

“Ele [Bolsonaro] não o executa. Eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco para avaliar o que tá acontecendo, porque eu nunca vi isso em todo o tempo de República nesse país. O Congresso é o Congresso, o Executivo é o Executivo, e o Judiciário é o Judiciário. Agora, me parece que tudo tem uma… tá tudo atropelado. É como se estivesse tudo num liquidificador disputando o mesmo espaço. E eu acho que é preciso acalmar, redefinir o papel de cada um. A Câmara e o Senado legislarem corretamente, o presidente da República executar e administrar corretamente e o Poder Judiciário julgar, cumprindo que está na Constituição, porque ele é o garantidor da Constituição. Se a gente voltar à essa normalidade, vocês vão perceber que uma boa parte dos graves problemas desse país terminam”, concluiu Lula.