Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Voando abaixo do radar, Ciro Gomes já abriu boa conversa com Tasso Jereissati e Bruno Araújo sobre 2022.

FHC também está em linha com Ciro. O pedetista pesca no terreno de João Doria enquanto o tucano se desgasta com potenciais aliados ao cooptar quadros para o PSDB.