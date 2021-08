As conversas de Rodrigo Pacheco com Braga Netto e a caserna

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Discretamente, na quarta, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, convidou o chefe do Congresso, Rodrigo Pacheco, para um particular no ministério.

Apesar de todo o vapor causado pelo desfile dos tanques e as declarações de efeito dos parlamentares na terça, o ministro deixou claro o compromisso dos militares com a democracia.

Pacheco já havia conversado com os chefes da Aeronáutica e do Exército. O discurso golpista de Jair Bolsonaro, portanto, é só isso mesmo… Discurso