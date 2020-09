Articulação política no Planalto ainda gera crises e ciúmes

Escanteado na articulação política do governo pelos próprios congressistas, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) deu para brigar com outros integrantes do Planalto por supostas “interferências” nessa área.

O entrevero, segundo fontes palacianas, é com o general de brigada Marco Aurélio de Almeida Rosa, chefe de gabinete da Casa Civil de Walter Braga Netto.

Por sua proximidade com quem decide e o livre trânsito junto a deputados e senadores — fruto de sua experiência como chefe da assessoria parlamentar da Defesa em anos anteriores –, o general da reserva tem exercido muito mais a articulação política do Planalto já que é mais procurado por políticos do que Ramos, o ministro no papel.