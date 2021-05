Arthur Virgílio revida ofensa de Bolsonaro a FHC com ataque a Salles

Nome lembrado nas prévias do PSDB ao Planalto, o tucano Arthur Virgílio decidiu responder aos ataques de Jair Bolsonaro contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por causa do encontro com Lula.

Bolsonaro chamou FHC de vagabundo. Para Virgílio, o presidente não teria envergadura moral para falar do ex-presidente.

“Fui ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e duas vezes líder do governo Fernando Henrique. Sinto-me responsável por seu legado. FHC fez o Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, a primeira geração de reformas estruturais. É livre pra se reunir com quem quiser. Não deve satisfações a Bolsonaro”, diz Virgílio.

Acaba sobrando para Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente que foi alvo recentemente de uma ação da Polícia Federal.

“Se Bolsonaro o chamou levianamente de vagabundo, rebato apontando todos os dias, um vagabundo do governo dele. Começo com Ricardo Salles, ironicamente ministro do Meio Ambiente. Um ser nocivo ao país. Agride a floresta, apoia o garimpo ilegal e faz negociatas com grandes empresas que sonham implantar o agronegócio no coração da Amazônia”, segue Virgílio.