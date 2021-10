Armas, dinheiro e muita munição… Achados da PF com o primo de Alcolumbre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

20 out 2021, 15h13

Na operação desta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu no aeroporto controlado por Isaac Alcolumbre, primo do chefe da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, um verdadeiro arsenal de armas e 1.111 munições.

O material estava escondido numa casa ao lado do hangar que pertence a Isaac. A PF também apreendeu 108.000 reais em dinheiro vivo.