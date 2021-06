Após Exército livrar Pazuello, Renan cita ‘batalha final’ contra golpistas

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros usou uma analogia militar para comentar a decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, de livrar o general Eduardo Pazuello de punição pela participação de ato político com o presidente Jair Bolsonaro.

“Há diferença grande entre os movimentos sagazes da guerra: a retirada e a capitulação, que é a rendição ao inimigo. Quero crer que a decisão do comando do Exército é o movimento de retirada, de recuo, não de capitulação. Tenho certeza de que os comandantes não vão se render na guerra pela democracia. É um movimento tático para poupar forças para a batalha final contra os golpistas e inimigos da Constituição”, escreveu Calheiros no Twitter, há pouco.

A decisão de não punir o ex-ministro da Saúde por subir em um trio elétrico e fazer um breve discurso — sem máscara — após uma “motociata” em apoio a Bolsonaro foi divulgada na tarde desta quinta-feira, em nota oficial.

“Acerca da participação do General de Divisão EDUARDO PAZUELLO em evento realizado na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio de 2021, o Centro de Comunicação Social do Exército informa que o Comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do General PAZUELLO. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado”, diz o comunicado.