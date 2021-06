Após negar ser vice de Bolsonaro, ACM já mira governo da Bahia em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De olho nas eleições do ano que vem, ACM Neto acaba de encerrar a primeira etapa do seu recém-lançado movimento ‘Pela Bahia’, na Chapada Diamantina.

O ex-prefeito de Salvador diz que pretende percorrer regiões mais afastadas da capital — onde foi eleito por dois mandatos — e que seu foco agora é a candidatura para o governo da Bahia.

“Não assumi a condição de pré-candidato em função do momento, mas não tenho opção a não ser pensar em disputar o governo do estado. Não cogito nenhum outro projeto local e nem nacional”, afirmou ao Radar o presidente do DEM.

Apontado há algumas semanas como potencial vice-candidato à Presidência na chapa de Bolsonaro, ACM foi às redes desmentir a possibilidade.

Agora, na empreitada pelo estado — que ele se recusa a chamar de pré-campanha, embora afirme que “não deixa de ser isso” — o cacique do DEM diz querer fugir do encontro político tradicional.

“Não estamos indo para fazer reunião com lideranças políticas, estamos indo para discutir as questões socioeconômicas de cada região e, a partir disso, apresentar no próximo ano um plano para o futuro da Bahia.”

O estado tem sido governado consecutivamente pelo PT desde 2007. O partido já inclusive definiu o nome de Jacques Wagner para suceder o atual governador Rui Costa na disputa de 2022.