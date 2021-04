Apesar do STF, Moro define partido e marca prazo para decidir sobre 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de ter a biografia de juiz implacável com corruptos sepultada pelo STF, Sergio Moro terá uma dura decisão a tomar: entrar ou não para a política?

Nos últimos dias, o ex-ministro de Jair Bolsonaro vinha conversando com aliados e ponderando sobre o futuro. Em uma dessas conversas, revelou duas decisões.

A primeira: o prazo limite para decidir seu futuro político, segundo Moro disse a um amigo, é o mês de outubro.

A segunda: Moro bateu o martelo sobre seu partido e, para tristeza do pessoal do Novo, avisou que, se for disputar o Planalto, será pelo Podemos.