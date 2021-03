Anvisa trava testes com soro contra Covid-19 do Butantan, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, foi para as redes sociais nesta sexta revelar que a Anvisa dificulta e atrasa os testes do Instituto Butantan com um soro que pode acelerar a recuperação de pacientes com Covid-19 e diminuir ocupação dos hospitais.

“O Instituto Butantan criou um soro anticovid que pode acelerar a recuperação e diminuir ocupação de leitos de UTI. Uma ótima notícia. A má notícia é que o instituto enviou documentação e, mesmo sem riscos à saúde, a burocracia da Anvisa trava os testes. Falta senso de urgência”, escreveu Doria.

O governador tucano lembrou que o presidente Jair Bolsonaro gastou uma fortuna para mandar uma comitiva do governo a Israel atrás de um produto similar, mas não adota medidas para priorizar a descoberta do Butantan. “Por que ignorar o soro que pode ser produzido no Brasil?”, criticou Doria.

Levantamento do Uol publicado nesta quinta mostrou que a viagem do governo até Israel pode ter custado pelo menos 440 000 reais.