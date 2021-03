Anúncio de novo presidente do BB é esperado até sexta

A expectativa no Banco do Brasil nesta quarta é de que Jair Bolsonaro anuncie até sexta-feira o nome do substituto de André Brandão para o comando do banco.

Paulo Guedes, Roberto Campos Neto e Pedro Guimarães já teriam concordado com um dos nomes que surgiram na mesa. A questão é ver se o presidente topa.

Mauro Neto, vice-presidente do BB, está na mesa juntamente com Márcio Schettini, ex-Itaú.