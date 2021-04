Antes prestigiado e com agenda disputada, Heleno submergiu no Planalto

As agendas oficiais de Jair Bolsonaro e do chefe do GSI, Augusto Heleno, em 2021 demonstram o que governistas têm dito a portas fechadas: a influência do ministro — já imortalizado na crônica do atual governo pela ameaça golpista ao STF numa nota oficial — sobre o presidente, que chamava atenção no começo do governo, minguou nos últimos tempos.

Desde o começo do ano, Heleno não teve registrada nenhuma audiência a sós com o chefe. O militar de 73 anos participou de apenas nove compromissos com Bolsonaro, sempre acompanhado de outros ministros, e chegou a ter hiatos de até 50 dias.

Além disso, acompanhou o presidente em nove viagens, como reza a cartilha de um chefe do GSI. Antes prestigiada, a agenda de Heleno tem sido recheada de “despachos internos”.