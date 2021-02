André Brandão diz a aliados que quer deixar comando do BB

A falta de tranquilidade para tocar os trabalhos que precisam ser realizados no Banco do Brasil levou André Brandão a avisar pessoas do seu círculo próximo que pretende deixar o comando do banco estatal.

Brandão inclusive já enviou a informação sobre seu desejo ao Palácio do Planalto. Diferentemente do presidente da Petrobras, o atual chefe do BB avalia que tem longo histórico no mercado e não precisa passar por esse tipo de humilhação.

Dois nomes estão na mesa de Jair Bolsonaro para substituir Brandão nos próximos dias. O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, faz lobby pelo atual presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.

Já a ala militar do governo tenta emplacar o atual secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto Júnior, que é engenheiro mecatrônico e servidor de carreira do banco estatal.