Amazonas colhe resultados positivos da adoção do passaporte da vacina

Epicentro dos piores momentos da pandemia de Covid-19 no país, o Amazonas aderiu ao passaporte da vacinação e já colhe os primeiros resultados dessa política, até aqui desprezada por Jair Bolsonaro, que sequer tomou a vacina.

Cerca de 2,3 milhões de habitantes do estado já vacinados estão cadastrados no aplicativo disponível, o Chronus i-Passport, feito pela Mooh!Tech, que possui convênio com o governo local.

O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros a minimizar o impacto da Covid-19 com uso da tecnologia e permitir a retomada dos eventos e da economia de forma segura.

Cerca de 90% da população vacinada por lá já está cadastrada neste aplicativo para acompanhar eventos, como os jogo do Brasil no estado.

A empresa franco-brasileira firmou parceria com a CBF para os jogos da Seleção em território nacional. No confronto contra o Uruguai, realizado em outubro, na Arena Amazônia, o resultado divulgado por meio do monitoramento dos dados colhidos pela plataforma mostraram a presença de 12.662 torcedores, sendo 12.473 com duas doses, 189 com dose única, 293 com ciclo vacinal incompleto e todos esses com testes negativos para Covid-19.

O passaporte da vacinação também está acontecendo no Torneio Internacional de Futebol Feminino, que marca a despedida da jogadora Formiga em Manaus. No primeiro duelo diante da Índia, 3.233 pessoas baixaram o app Chronus i-Passport, sendo 96% do publico vacinado com ciclo completo.