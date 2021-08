Alvaro Dias diz que nova proposta eleitoral é golpe em Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder do Podemos no Senado, o senador Alvaro Dias criticou nesta quarta-feira a inclusão, no projeto de reforma eleitoral em debate na Câmara dos Deputados, de um artigo que prevê quarentena de cinco anos para candidaturas à eleição de juízes e promotores.

Dias é um dos caciques do Podemos que negocia a ida do ex-juiz federal Sergio Moro ao partido para disputar a eleição para a presidência da República no ano que vem.

Caso a proposta seja aprovada e possa valer para as próximas eleições, Moro, que deixou o cargo em 2018, não poderia concorrer em razão do prazo mínimo estipulado na legislação.

Dias criticou outros pontos da reforma em discussão e acusou os deputados de incluírem a proposta com o único objetivo de prejudicar o futuro político de Moro e suas pretensões eleitorais para 2022.

Segundo o senador, o Podemos lutará pela não aprovação da proposta “casuística” e que “tenta eliminar sorrateiramente adversários eleitorais na disputa”.

“Enquanto enfraquece a lei da ficha limpa e briga para aumentar o fundão eleitoral, a Câmara tenta impedir, a toque de caixa, candidaturas de juízes e promotores”, disse Dias.

“A tentativa de retroagir a lei tem como único objetivo atingir o ex-juiz Sergio Moro, cuja candidatura não passa, por enquanto, de um desejo de partidos políticos, como o Podemos”.