Aliados de Pacheco sonham com Luiza Trajano de vice em 2022

Emissários de Rodrigo Pacheco procuraram recentemente interlocutores de Luiza Trajano para sondar a empresária sobre uma possível composição de chapa com o chefe do Senado. Luiza seria vice de Pacheco, que deve se filiar ao PSD de Gilberto Kassab para disputar o Palácio do Planalto em 2022.

O partido já trabalha intensamente no projeto presidencial de Pacheco. Até o momento, segundo interlocutores da cúpula do partido, o presidente do Senado teria palanque próprio em dez estados, podendo ampliar bastante essa frente.

Só em São Paulo, estado mais importante do país, o senador mineiro contaria com o poderoso palanque de Geraldo Alckmin, outro nome de peso que deve se filiar ao PSD para disputar o governo paulista.