Aliados de Bolsonaro já buscam remédio ‘substituto’ para a cloroquina

Convencidos de que a defesa da cloroquina, a esta altura, não adianta, aliados do governo Bolsonaro partem em busca de outras soluções medicamentosas para o coronavírus.

Vice-líder do governo na Câmara e coordenador do Comitê de Crise Covid-19, o deputado federal Evair de Melo (PP/ES), convidou o médico Flávio Cadegiani para apresentar ao Congresso o resultado de estudo clínico do uso da “proxalutamida” em pacientes com casos graves de covid-19.

O uso do medicamento — prescrito no tratamento de pacientes com câncer de próstata e mama — tem sido alvo de um estudo com 590 pacientes, em nove municípios do Amazonas, pela rede de hospitais Samel em parceria com a empresa estadunidense de biotecnologia Applied Biology, coordenado por Cadegiani.

Resultados preliminares divulgados pelo médico mostram que pessoas que receberam a proxalutamida durante o tratamento contra a covid teriam tido um risco 92% menor de morrer pela doença.

Para o deputado, confirmada a eficácia do medicamento, será “uma grande vitória no enfrentamento à Covid-19, podendo muito auxiliar o Brasil e o mundo”. O médico anda não respondeu se irá participar da audiência virtual.