Alemanha doa R$ 1,2 milhão para a reconstrução do Museu Nacional

O embaixador da Alemanha anunciou há pouco a doação de 1,2 milhão de reais para os esforços de reconstrução do Museu Nacional, destruído por um incêndio em setembro de 2018.

Os trabalhos de recuperação dos itens e restauro do prédio estão a todo vapor. A instituição vinculada à UFRJ tem recebido diversas peças para recompor seu acervo. Nesta quinta-feira, a direção do museu anunciará novas fases do projeto.

“Alemanha continua empenhada na restauração do seu acervo de valor inestimável para a humanidade”, disse o embaixador em postagem no Twitter.