Alcolumbre já indicou relatores para oito sabatinados, menos para Mendonça

Davi Alcolumbre parece que postergará o quanto puder a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado na semana que vem. O chefe da comissão disse na semana passada que estava sendo pressionado a marcar logo a sessão para analisar o nome indicado por Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo. Ele disse que faria um esforço de agendar todas as sabatinas de indicações pendentes de aprovação entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

No início da noite desta sexta, o sistema do Senado registrava o nome dos relatores de oito sabatinas de indicados por órgãos como STF e TST a vagas de conselheiro do CNJ e CNMP. A entrevista com Mendonça era a única para qual ainda constava a mensagem de “aguardando designação do relator”.