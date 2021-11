Alckmin transforma em novela saída do PSDB e escolha do novo partido

Cacique nacional do PSD, Gilberto Kassab adoraria ver o ex-governador Geraldo Alckmin candidato ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. “É o nome ideal”, ele tem dito a aliados.

Mas… “Ninguém é insubstituível”, Kassab também lembra nas conversas com apoiadores.

Alckmin transformou sua saída do PSDB e posterior filiação a outro partido numa novela. Disputado pelo PSD e por outras siglas, ele já se deixou fotografar no ninho de Kassab, com potenciais parceiros de chapa, mas voltou a flertar até mesmo com o PT, num movimento que pode lhe transformar em vice de Lula.

No meio político de São Paulo, o movimento de Alckmin é visto como suicida. Para quem precisa de votos no interior paulista, ser associado a Lula não é boa coisa.