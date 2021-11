Alckmin deixa aliados de São Paulo desnorteados com tantos sinais trocados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de assistir a vitória de João Doria nas prévias do PSDB, o núcleo de aliados de Geraldo Alckmin no partido acreditava que o ex-governador iria pular do barco, anunciando sua desfiliação da sigla já na segunda-feira. Nada, porém, aconteceu.

O tucano, além de não definir o partido, tem desnorteado seus aliados no interior de São Paulo. Conversando com tantos partidos, de Gilberto Kassab a Lula, o tucano dá sinais de que ainda não encontrou caminhos para segurar os apoiadores que seguiram com ele até aqui.

Se virar vice petista, como ficarão os prefeitos e aliados de cidades que eram dominadas pelo petismo e hoje estão com tucanos alckmistas em São Paulo? Essa é uma equação que não fecha e tem tirado o sono da turma que ainda anda com o ex-governador.

Alckmin, bem a seu estilo, fala pouco e demonstra ainda menos ação para definir seu futuro político.