Agentes do STF se infiltram em protesto com receio de ataque a Fachin

Depois de Edson Fachin livrar Lula da Lava-Jato, a inteligência do STF colocou na rua uma operação para impedir um potencial atentado.

Com manifestantes na porta de Fachin em Curitiba, agentes se infiltraram no ato para buscar pessoas armadas e impedir disparos contra o prédio do ministro.

Três alvos mais radicais, que pediam a morte de Fachin aos gritos, foram seguidos o tempo todo. No fim, os agentes relataram as ameaças, mas não detectaram armas ou risco concreto.