Acusados de participar do assassinato de Marielle vão a júri popular

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio acaba de decidir, por unanimidade, que Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, vão a júri popular.

Eles tentavam reverter a decisão da 4ª Vara Criminal da Capital, que em 2020 entendeu que ambos deveriam ser julgados pelo júri popular. O julgamento desta terça-feira ocorreu por meio de videoconferência.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são acusados pela autoria do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março de 2018.