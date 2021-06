A violência contra mulher e o péssimo exemplo de Bolsonaro

Integrantes da bancada feminina do Congresso — e até mulheres que apoiam Bolsonaro no governo — viram nesta segunda, no ataque de Jair Bolsonaro a uma jornalista da TV Globo, não apenas a truculência com a imprensa e o desrespeito ao uso de máscara, mas também um péssimo exemplo no campo do respeito a mulheres.

Sendo ele homem, os gritos e o ato intimidatório do “cala a boca” são mais um motivo de vergonha e preocupação. Em março, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou ter recebido nos canais do governo, em 2020, 105.821 denúncias de violência contra a mulher, que vão de morte, lesão, sofrimento físico, abuso sexual ou psicológico até danos morais ou patrimoniais.

Ver a autoridade máxima do país tratando uma mulher como Bolsonaro tratou a jornalista da Globo nesta segunda, portanto, não ajuda na luta da ministra Damares Alves. Mais um péssimo exemplo.