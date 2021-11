Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Alto Comando do Exército vai realizar nesta semana sua última grande reunião do ano. Será o momento para os generais de quatro estrelas revisarem o psicodélico 2021 da caserna, com todo o prejuízo institucional causado pelo assédio de Jair Bolsonaro ao “meu Exército”.