A repentina fama de um indicado ao STF por Dilma Rousseff

Quando o ministro do STF Edson Fachin colocou na rua a girafa jurídica que livrou o ex-presidente Lula da Lava-Jato, as buscas pelo nome dele explodiram no Google. “Quem indicou Fachin” foi a segunda pergunta mais clicada no buscador na segunda-feira, seguida de “quem é fachin”. A terceira pergunta mais buscada entre segunda e terça-feira foi “elegível o que é”.

Gaúcho de Rondinha, o advogado Luiz Edson Fachin, 63 anos, ocupou a vaga aberta pela saída por aposentadoria de Joaquim Barbosa no STF em 2015. A indicação partiu da então presidente da república Dilma Rousseff.

Em tempo: o imbróglio não chegou a desbancar o BBB. Naquelas 24 horas, a pergunta número um foi: “quem vai para o quarto secreto”.