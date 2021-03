A próxima fase da operação de Lula contra Moro e a Lava-Jato

Depois de garimparem 1 297 arquivos de mensagens dos procuradores da força-tarefa, Cristiano Zanin e o perito contratado por Lula para o serviço vão abrir agora outra caixa-preta: a de documentos e áudios da Lava-Jato.

O desmonte das condenações da operação contra o petista segue a todo vapor, com petições no STF e a esperança, por parte do petista, de que Gilmar Mendes leve logo a julgamento na segunda turma do Supremo o recurso que pode derrubar a condenação do tríplex do Guarujá e, de quebra, a condenação no caso do Sítio de Atibaia e a ação sobre propina paga pela Odebrecht ao petista na forma de um terreno para o Instituto Lula.