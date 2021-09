A próxima aparição de Luiza Trajano, vice dos sonhos de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No início da tarde desta quarta, a empresária Luiza Trajano vai participar de um evento virtual com lideranças nacionais para apresentar os resultados do Movimento Unidos Pela Vacina, criado para abastecer cidades país afora na campanha de vacinação contra a Covid-19.

Entre os principais resultados está a participação de mais de 350 empresas e inúmeras pessoas físicas que promoveram doações para mais de 4.000 cidades do Brasil. Essa contribuição está agilizando a logística e os serviços necessários para o processo de imunização contra a covid-19 na população brasileira.

Luiza é a vice dos sonhos de Lula e de metade da política brasileira. O perfil de empresária atuante em questões nacionais também levou partidos a oferecer a própria cabeça de chapa, mas nada que tenha feito Luiza se lançar.