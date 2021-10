A possível aliança entre Eduardo Paes e Lula no Rio

Atualizado em 1 out 2021, 10h48 - Publicado em 2 out 2021, 10h03

De olho em 2022, o prefeito Eduardo Paes topa uma aliança com o ex-presidente Lula no Rio se o petista apoiar Felipe Santa Cruz ao governo fluminense.

Lula tem dito aos aliados que o bloco formado até agora em torno de Marcelo Freixo é representativo, bonito aos olhos da esquerda, mas sem votos suficientes para ganhar a eleição. Na cabeça de Lula, quem tem o tal “50% mais 1” dos votos é Paes.

A aliança com o prefeito poderia vingar, tendo Freixo em alguma outra posição que não a de cabeça de chapa? É cedo para dizer. No caso de Paes, além do apoio a Santa Cruz, é preciso que Gilberto Kassab abençoe a aproximação com o petismo. Kassab quer Pacheco candidato ao Planalto contra Lula, mas… Conversar não custa.