Atualizado em 14 out 2021, 15h29 - Publicado em 16 out 2021, 12h26

A pedido do Ministério da Justiça, o MPF acaba de abrir um inquérito contra o SBT por seguidas violações de regras de classificação indicativa envolvendo a exibição de novelas como Triunfo do Amor, protagonizada pela bela atriz mexicana Maite Perroni, com conteúdo sexual e proibido para menores em pleno fim de tarde.