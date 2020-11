A opinião de ministros do STF sobre a nova Constituição de Barros

Pegou muito mal no STF a proposta do líder do governo, Ricardo Barros, de convocar um plebiscito no país para reescrever a Constituição.

Integrantes da cúpula do tribunal avaliam que a Carta brasileira é muito bem fundamentada e que Barros demonstrou desconhecimento político e jurídico ao imaginar que poderia comparar a conjuntura do Chile ao cenário atual no Brasil.

“Com todo o respeito ao Chile, mas não dá para comparar os dois países para se discutir nova Constituição”, diz um ministro da Corte ao Radar.

“A nossa Constituição é bem progressista. Não precisa de revisão, precisa de proteção”, diz outro magistrado.